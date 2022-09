Novi, tre furgoni in fiamme nella notte nel cortile di una ditta in via Provinciale Mantova

NOVI DI MODENA – Furgone in fiamme poco dopo la mezzanotte in via Provinciale Mantova, a Novi di Modena. Il mezzo, che preso fuoco per cause ancora da chiarire, si trovava fermo in sosta nel cortile di una ditta di ricambi auto: le fiamme scaturite dal veicolo si sono poi propagate ad altri due furgoni, coinvolti nel rogo in modo grave. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, giunti dai distaccamenti di Carpi e San Felice. Non si segnalano feriti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017