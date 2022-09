San Prospero Fantasy 2022, magiche atmosfere a Villa Tusini

SAN PROSPERO – Fate, folletti, elfi e tutte le creature del Bosco Incantato stanno per tornare. Sabato 17 e domenica 18 settembre a Villa Tusini di San Prospero, i Cancelli del Regno si apriranno per la rappresentazione della Fiaba “Il Figlio del Vento”.

La rappresentazione si ripeterà ogni 45 minuti circa. I turni disponibili sono: 18.30 – 19.15 – 20.00 – 20.45 – 21.30 – 22.15. All’esterno del bosco sarà presente il servizio di bar, ristorazione e intrattenimento musicale. È obbligatoria la prenotazione, da effettuare solamente via email all’indirizzo: spfantasy2011@libero.it, a partire da sabato 10 settembre. Nella mail sarà necessario indicare il giorno, la fascia oraria, il numero di persone per cui si vuole prenotare e un numero di telefono di riferimento.

Nel caso in cui il turno scelto fosse già pieno, lo staff indicherà i turni liberi più prossimi. Per ogni e-mail è consentito un numero massimo di 5 persone prenotate. Se per qualsiasi motivo si decidesse di rinunciare, è gradita la cancellazione, sempre via e-mail. Ingresso gratuito all’area dell’evento. Per la partecipazione alla fiaba sarà richiesto un piccolo contributo.

