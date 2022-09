Sicurezza, Zavatti (Lega): “Non venga strumentalizzata. Il Pd è in confusione”

MIRANDOLA, SAN FELICE – Attraverso una nota stampa, Lavinia Zavatti, capogruppo della Lega nell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman), interviene sul tema sicurezza, dopo il dibattito scatenatosi nei giorni scorsi:

“Ora è evidente: il PD, con poche idee e ben confuse, ha palesato una marcata confusione nello scomposto tentativo di mettere cattiva luce i comuni amministrati dalla Lega e dai civici con l’apertura dell’ennesima contraddizione interna.

Leggendo i quotidiani e i siti di cronaca locale, nelle ultime giornate, abbiamo assistito agli attacchi di vari esponenti PD lanciatisi sia contro la Giunta di Mirandola, colpevole di esser uscita dall’UCMAN ed aver reinternalizzato il servizio di Polizia Locale, che contro San Felice la quale, dal canto suo, in UCMAN ci è rimasta. Delle due, l’una: o per gli esponenti del Partito Democratico locale ha sbagliato Mirandola ad uscire, o il servizio in realtà non funziona in tutta l’area amministrata dai Comuni dell’Unione Area Nord. Una cosa è certa: le idee sono confuse e gli argomenti scarseggiano.

La verità è ben altra poichè Mirandola ha scelto di mettere sul campo investimenti ingenti in materia di sicurezza, stanziando ben 750 mila euro per l’acquisto ed il completo ammodernamento dei sistemi di sorveglianza pubblica – che la renderanno una delle più efficaci e moderne in Italia – e contestualmente varando la creazione di un bando che ha messo a disposizione dei privati 50 mila euro per l’installazione di sistemi anti intrusione. Oltre a ciò, Mirandola ha provveduto all’ampliamento del numero di operatori della Polizia Locale, aumentando il perimetro di sorveglianza da parte della vigilanza privata.

Gli attacchi degli esponenti Dem infine mortificano e stigmatizzano il lavoro costante ed incessante da parte degli agenti delle varie forze dell’ordine d’istanza sui territori oggetto delle sortite “democratiche”.