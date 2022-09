Stellata, primo weekend della 562esima edizione della Sagra dell’anatra

STELLATA – Tre fine settimana in compagnia della Sagra dell’anatra di Stellata (frazione di Bondeno), che taglia il traguardo delle 562 edizioni. Stand gastronomico in funzione dallo scorso giovedì 1° settembre fino a domani, domenica 4 settembre, e poi nuovamente dall’8 all’11 e dal 15 al 18 settembre. La dominatrice indiscussa sarà naturalmente l’anatra alla Rocca, così’ come i petti di anatra ai funghi e il risotto all’anatra con i funghi. Nel menù figurano inoltre i cappellacci di zucca al ragù, i cappelletti alla panna, in brodo, al ragù e al tartufo, la braciola Duchessa Isabella, salama da sugo con purè e salsiccia alla griglia. Prenotazione obbligatoria al numero 3409743290.

