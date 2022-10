Discarica Finale Emilia, l’Osservatorio: “Il sindaco spieghi ai cittadini da che parte sta”

FINALE EMILIA- L’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” ha letto nei giorni scorsi il verbale della Conferenza dei Servizi- svoltasi lo scorso 8 febbraio- e sulla base della quale il Tribunale del Riesame di Modena aveva provveduto al dissequestro della discarica Hera/Feronia di Finale Emilia.

Dal verbale, secondo l’Osservatorio, emergerebbero “elementi e fatti inquietanti”. Questa la nota:nti.

“Leggendo il verbale della Conferenza dei Servizi in primis colpisce il fatto che a rappresentare Arpae-Modena in questa conferenza, sia un dirigente di questo stesso ente che è imputato nel processo giudiziario che riguarda proprio la discarica di Finale Emilia. È vergognoso oltre ogni limite che chi dovrà rispondere in giudizio di varie accuse relative a reati di inquinamento ambientale, sia seduto ad un tavolo istituzionale per esprimere giudizi e pareri in merito allo stesso inquinamento ambientale di cui esso è accusato. È scandaloso! Il colossale e palese conflitto di posizione e di interesse di questo dirigente, genera un condizionamento che può inficiare e falsare le conclusioni a cui è arrivata questa conferenza. La posizione di questo dirigente che continua ad avere un ruolo attivo in un procedimento autorizzativo pubblico al centro di un processo giudiziario di cui esso stesso è imputato, andrebbe verificata ai sensi di legge. È quindi auspicabile che l’autorità giudiziaria indaghi e verifichi se esistono elementi di illegalità relativi a questa situazione.

Altro punto cruciale di questa Conferenza dei Servizi è la posizione tenuta dal sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti.

A parole il sindaco finalese più volte ha affermato la propria contrarietà all’ampliamento della discarica di Finale Emilia, ma così evidentemente non è. E adesso ne abbiamo le prove.

L’elemento spartiacque tra il dire e il fare per il sindaco Claudio Poletti, è stata proprio questa Conferenza dei Servizi datata 8 febbraio 2022.

In effetti durante questa conferenza il sindaco ha accettato passivamente le assurde conclusioni che parlano di una inesistente responsabilità di inquinamento da parte della discarica.

Di fronte a questa inammissibile conclusione, il sindaco non solo non ha controbattuto- e lo poteva fare mostrando tutta una corposa documentazione che mette in evidenza lo stretto legame esistente tra l’inquinamento delle acque e la discarica- ma addirittura ha approvato e votato a favore del verbale: di fatto, quindi, accettando le infondate posizioni di Arpae e di tutta la conferenza.

A questo punto il sindaco dovrà chiarire davanti ai cittadini da che parte sta e spiegare le ragioni del suo gravissimo atteggiamento tenuto in Conferenza dei Servizi. In campagna elettorale il sindaco aveva affermato che la contrarietà all’ampliamento della discarica era una delle sue priorità, ma di fronte a questo atteggiamento ambiguo ora non è più credibile”.