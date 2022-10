Finale Emilia, Consiglio comunale straordinario sul tema discarica

FINALE EMILIA – Un Consiglio comunale straordinario sulla discarica per allargare il confronto a tutte le componenti politiche che vi sono rappresentate e individuare strategie comuni per opporsi all’ampliamento. Lo annuncia il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti:

“Il dissequestro della discarica disposto dal Tribunale del Riesame di Modena – spiega il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – ci pone nelle condizioni di cercare di capire quali sono gli strumenti che l’Amministrazione comunale e la comunità finalese hanno per contrastare l’apertura e l’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi. Abbiamo richiesto al legale che ci segue nel procedimento penale di aggiornarci non appena avrà notizia di un eventuale ricorso in Cassazione, da parte del PM, rispetto a quanto deciso dal Tribunale del Riesame. Come già anticipato, insieme al presidente del Consiglio comunale, Massimo Carrara, convocheremo nei prossimi giorni una seduta straordinaria della nostra assemblea civica, affinché ci si possa confrontare sulle diverse posizioni e stabilire una linea da tenere per contrastare l’ampliamento della discarica, così come affermato già un anno fa, in campagna elettorale”.