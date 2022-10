Discarica Finale Emilia, l’Osservatorio: “La Conferenza degli imputati e dei conflitti di interesse”

FINALE EMILIA- L’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” ha ulteriormente approfondito la riflessione sul verbale della ormai tristemente nota Conferenza dei Servizi dell’8 febbraio 2022, quella che ha spalancato le porte al dissequestro della discarica.

Questa la nota dell’Osservatorio:

“Di fatto questa è stata la Conferenza degli imputati, dove allo stesso tavolo in cui è stato deciso che la discarica non inquina erano seduti Feronia/Hera, Arpae tutti soggetti ed enti che hanno esponenti e dirigenti che dovranno rispondere a vario titolo di innumerevoli reati relativi proprio alla discarica di Finale Emilia, tra cui l’inquinamento ambientale.

Siamo di fronte ad un colossale conflitto di interesse che non ha precedenti. Questo è un caso nazionale.

Di questo direttorio decisionale ha fatto parte anche l’attuale sindaco di Finale Emilia che si trova anch’esso in un enorme conflitto di interesse. Infatti il Comune di Finale è all’interno del processo giudiziario sulla discarica come parte civile, e nel processo penale la parte civile rappresenta il soggetto danneggiato dal reato.

Nel caso del processo sulla discarica di Finale Emilia, il soggetto danneggiato è la Comunità colpita dall’inquinamento ambientale e dai reati perpetrati contro la res pubblica.

Il sindaco di Finale Emilia nel ruolo di parte civile aveva per legge il dovere di rappresentare e difendere i cittadini, opponendosi in tutti i modi a questo scempio ambientale. Invece nel partecipare a questa famigerata Conferenza, ha approvato e votato a favore del verbale insieme a tutti gli altri componenti, avallando così l’assurda e vergognosa tesi della discarica non inquinante. Ma il sindaco di Finale Emilia è andato oltre arrivando addirittura- durante la Conferenza- a pronunciare una frase in cui esso stesso parla testualmente di “un futuro ampliamento della discarica”.

Così facendo il sindaco di Finale Emilia non ha rispettato il suo ruolo di parte civile e ha tradito i propri cittadini! Crediamo che non ci siano più parole per descrivere quanto è accaduto. A questo punto i cittadini Finalesi e Massesi sapranno indignarsi e protestare contro questa gravissima offesa che la Comunità ha ricevuto?”.