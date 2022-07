Discarica Finale Emilia. Osservatorio Civico: “L’unica speranza per fermare questo delitto è la magistratura”

FINALE EMILIA- Tra errori clamorosi, promesse disattese e responsabilità incerte la discarica di Finale Emilia è ancora nel piano regionale dei rifiuti e dall’Ossevatorio civico Ora tocca a noi– che da sempre si batte per denunciare le numerose e diffuse criticità- arriva un ultimo accorato appello ai cittadini del territorio, affinchè siano pronti a mobilitarsi in massa quando sarà il momento: per fermare “anche fisicamente questo delitto”.

Questo il comunicato di Maurizio Poletti, portavoce Osservatorio Ora tocca a noi:

“Le dichiarazioni sulla questione discarica del sindaco Poletti e dell’ex sindaco Palazzi sono l’espressione tangibile del fallimento più totale della politica finalese. Di tutta la politica: di destra di centro e di sinistra, compresa anche quella sinistra non di governo che a parole protesta ma che mai ha attuato sul tema discarica un’iniziativa di impatto vero come una denuncia o un esposto alla Procura della Repubblica. John Fitzgerald Kennedy diceva: “la vittoria ha moltissimi padri, la sconfitta è orfana”. La vicenda della discarica di Finale è infatti un esempio eclatante di sconfitta in cui tutti fuggono dalle proprie responsabilità. E così i due sindaci- l’attuale e l’ex- si accusano reciprocamente scaricando l’uno sull’altro le colpe di questo disastro, colpe che invece sono di entrambi. Le colpe di Poletti sono quelle di aver tessuto una strategia propagandistica ed elettorale basata sul concetto che, se votate me che sono uomo di Bonaccini, la discarica qui non si farà. Balla colossale perché il sindaco è l’espressione più pura e cristallina di quel PD che da sempre ha voluto fortemente questa discarica. Le colpe di Palazzi sono quelle di aver fallito la strategia di contrasto alla discarica, compiendo errori clamorosi come quello di non avere inserito nel ricorso al Tar l’aspetto più grave che è l’inquinamento di un intero territorio provocato da questa discarica che è illegale, errori che si sono ripetuti arrivando fino al punto di presentare tale ricorso in ritardo. Senza parole. Ma le colpe di questa sconfitta “orfana” sono da allargare anche ai precedenti sindaci Soragni e Ferioli, colpevoli di avere acconsentito che questa discarica si ampliasse. Dopo la bocciatura da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato dalla giunta Palazzi e dopo la gravissima decisione della Regione Emilia-Romagna di confermare la discarica di Finale Emilia nel piano regionale dei rifiuti, ora l’unica speranza per fermare questo disastro va riposta nel processo presso il Tribunale di Modena dove ci sono vari imputati accusati di inquinamento doloso e di altri reati. Ho sempre affermato che l’unica speranza per fermare questo delitto va riposta nella magistratura e negli organi inquirenti che hanno svolto una minuziosa e puntuale indagine. Il processo di Modena dimostrerà l’esistenza di un criminale inquinamento doloso che questa discarica ha provocato nel nostro martoriato territorio. Emergeranno i responsabili, statene pur certi. Io in quel processo ci sarò come test in rappresentanza dell’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” che si è costituito parte civile. Nel processo il ruolo mio e dell’Osservatorio sarà un ruolo attivo e porteremo avanti ogni iniziativa per fare emergere la verità. In ultimo un appello che rivolgo a tutti i cittadini del territorio Finalese, Massese ed esteso a tutta la Bassa Modenese. Questa discarica non si farà mai!!!! Dipende solo da ognuno di noi, ma serve una condizione fondamentale: quando sarà il momento dobbiamo essere pronti a mobilitarci in massa per fermare anche fisicamente questo delitto. Il nostro spirito sarà mosso dalla volontà di difendere la nostra terra fino alla fine, ad ogni costo”.

