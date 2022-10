Lascia il lavoro in Banca e diventa Home Stager: dal cuore di Modena alla Florida

di Francesca Monari

“L’Home Staging è il futuro del mercato immobiliare”. Ne è convinta la modenese Francesca Martinelli che, grazie ai lavori svolti e poi postati sul web, viene notata da una realtà italo-americana. Con in tasca un visto ottenuto per “capacità straordinarie nel suo lavoro” è volata con il marito e i suoi bambini a lavorare in Florida. E poiché oggi il Web consente di lavorare in diversi modi, continua a fornire consulenze in Italia, nella sua Emilia ma non solo.

Francesca ha scoperto l’home staging quando stava cercando un’idea efficace per vendere casa sua. Una passione quella per gli interni e per l’arredamento che la guida sin da quando era bambina. Nei mesi successivi inizia a formarsi e decide che quella sarà la sua professione. Poco dopo, non senza un pizzico di incoscienza, nasce Hooms una sorta di rivoluzione insomma!

La sua è una figura professionale trasversale e complessa; una professionista della ‘decorazione’ che collabora con l’agente immobiliare per rendere, con dei piccoli accorgimenti, più attrattiva l’abitazione in vendita. Perché per acquistare una casa bisogna innamorarsene!

Se tornassi indietro lo rifaresti?

“Assolutamente sì! Alle volte prendere una decisione e “agire” su questa decisione, formandosi e mettendo a frutto le nozioni apprese è ciò che cambia le cose. Se tornassi indietro lo farei ancora prima, darei retta a quella “vocina” che già da un po’ mi suggeriva di mettermi in gioco perché ce l’avrei potuta fare anch’io e per fortuna, è andata proprio così!”

La Florida si è rivelata una destinazione a lungo termine, è corretto?

“Per ora resta un progetto lungo un anno. Siamo a metà del percorso e ci stiamo trovando benissimo, ci hanno accolto ottimamente e ci sentiamo molto fortunati. Strada facendo valuteremo il da farsi dopo”

Un consiglio a chi vuole intraprendere questo mestiere?

“Occorre una grandissima creatività. E la creatività in questo caso va trasformata in guadagno. Oltre alla formazione che ti da le basi, occorre avere tanta passione per la casa e continuare a lavorare con tantissima costanza perchè è solo così che i risultati arriveranno! E lo dico perché, ora che il mestiere lo insegno anche, ho visto alcune delle mie corsiste diventare molto brave e farsi un nome nel loro territorio”.

