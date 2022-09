Nuova caserma Carabinieri, “Insieme per San Felice”: “Perplessità sul finanziamento interamente dipendente dal Pnrr”

SAN FELICE SUL PANARO – Attraverso un post pubblicato sui social, “Insieme per San Felice” interviene in merito alla questione relativa alla cessione, da parte del Comune di San Felice, al demanio dei terreni su cui dovrà sorgere la nuova caserma dei Carabinieri di San Felice:

“L’approvazione in Consiglio Comunale della cessione gratuita al Demanio dell’area di Via La Venezia, in cui sorgerà la nuova Caserma dei Carabinieri è senza dubbio un’ottima notizia per la comunità di San Felice sul Panaro, perché segna la prosecuzione di un percorso cominciato ai tempi della giunta Cestari, attraverso le prime operazioni di acquisizione del terreno da parte dell’amministrazione comunale e culminato nel progetto presentato nel 2008 dal Comune sotto la guida dell’allora sindaco Meschieri e redatto dall’Ing. Castellazzi, a cui va un sincero ringraziamento per i tanti anni di servizio pubblico in qualità di responsabile del nostro ufficio tecnico.

Bene quindi che ci sia stata la volontà di proseguire una programmazione in essere e siamo soddisfatti che vi sia stato un riscontro positivo da parte del Governo Draghi e dal Ministro dell’Interno Lamorgese.

L’unica nostra perplessità riguardante il progetto di realizzazione della nuova Caserma riguarda il suo finanziamento interamente tramite risorse del PNRR, le quali però risultano ancora da ottenere. Per questo ci sentiamo di manifestare la nostra preoccupazione rispetto alla volontà espressa da Giorgia Meloni, che con ogni probabilità sarà alla guida del prossimo esecutivo, di rivedere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Qualora dovessero essere messi a rischio il finanziamento e la realizzazione di quest’opera, così come quelli dell’ex Picchio, della nuova Casa della Salute e dei lavori sulla nostra rete ciclabile, ci aspettiamo un impegno forte da parte del Sindaco Goldoni e della sua amministrazione nell’interesse della nostra comunità. Nel caso, noi saremo pronti sin da subito e con forza a chiedere per questo il sostegno da parte dei nostri neo-eletti parlamentari di riferimento”.