San Felice, prosegue l’iter per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri

SAN FELICE SUL PANARO – Lo scorso 29 settembre, il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha approvato all’unanimità la cessione gratuita al demanio dell’area di proprietà del Comune di circa 3.600 metri quadrati in via La Venezia, nella zona del polo scolastico, su cui sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri.

Prosegue quindi l’iter per la realizzazione dell’edificio che garantirà ai Carabinieri di San Felice una struttura più moderna e funzionale. Allo stato attuale – spiega l’Amministrazione comunale – è difficile ipotizzare i tempi, ma la nuova infrastruttura sarà realizzata dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione col demanio con i fondi del Pnrr, normalmente garanzia di celerità.

“Un risultato – si legge nella nota stampa diffusa dall’Amministrazione comunale – ottenuto dopo mesi di incontri, telefonate, email che ha impegnato in prima persona il sindaco Michele Goldoni a cui il tema della sicurezza dei cittadini sta particolarmente a cuore. In questo modo verrebbe realizzato in paese con i fondi del Pnrr un altro importantissimo edificio come la caserma dei Carabinieri, dopo la casa della comunità, strutture fortemente volute dall’attuale Amministrazione comunale e che cambieranno il volto del paese, offrendo servizi ancora più qualificati ai cittadini”.