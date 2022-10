Ottobre rosa: a Medolla la camminata all’insegna della prevenzione

MEDOLLA- Nell’ambito delle iniziative in programma per l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori

femminili, a Medolla il 21 ottobre verrà illuminato di rosa l’ex Municipio di piazza Garibaldi.

Il giorno dopo si terrà invece una “Camminata in rosa”, con partecipazione gratuita e aperta a tutti. Il ritrovo è previsto in piazza della Repubblica (quella del nuovo Municipio) per le iscrizioni, aperte da un quarto d’ora prima della partenza.

Il percorso attraverserà la ciclabile Chico Mendes, per poi concludersi alla Barchessa dell’Amicizia, nel parco di via Genova.

Al rientro AVIS offrirà una degustazione di prodotti tipici in collaborazione con gli agricoltori locali (per informazioni è possibile contattare Enrico Belluzzi di ASD Movimenti in Costruzione al numero 3381142682).

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Medolla, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Avis Medolla, Consulta del Volontariato, con la collaborazione di Pro Loco, agricoltori locali e commercianti del centro: che per tutto il mese hanno impreziosito le vetrine dei loro negozi con dettagli rosa, il colore della prevenzione.

“Ringrazio quanti si sono impegnati per le iniziative di questo mese – commenta Graziella Zacchini, vicesindaca e assessora alle Politiche socio-educative – la cultura della prevenzione deve diventare sempre di più patrimonio di tutta la comunità”.