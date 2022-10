Ottobre Rosa, a Finale Emilia laboratori per bambini alla Stazione Rulli Frulli

FINALE EMILIA – Nell’ambito dell’Ottobre Rosa 2022, domani, giovedì 13 ottobre, dalle ore 18 alle ore 20, sono in programma alla Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia dei laboratori per bambini a cura della Medicina dello Sport dell’Ausl. La partecipazione è gratuita. Per i grandi, invece, ci sarà un aperitivo a cura della Stazione Bar&Cucina.

