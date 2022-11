Finale Emilia, Consiglio comunale straordinario sull’ampiamento della discarica

FINALE EMILIA- Si svolgerà giovedì 3 novembre la seduta del Consiglio comunale straordinario sull’ampliamento della discarica aperto al pubblico. L’appuntamento è per le ore 20.30 al Nuovo Cinema Corso di Corso Matteotti 5 a Finale Emilia.

“Si tratta di un momento importante per la comunità – spiega il sindaco Claudio Poletti – con il quale vogliamo fare il punto sulla questione discarica dopo il dissequestro da parte del Tribunale del Riesame di Modena e in attesa dell’esito del ricorso per Cassazione avanzato dal pubblico ministero. Un dissequestro che riteniamo immotivato essendo basato sul verbale di una seduta della Conferenza dei Servizi di febbraio, quando sono state fatte successive sedute con verbali che arrivavano a conclusioni diverse da quelle prese in considerazione dal Tribunale del Riesame”.

Il Consiglio straordinario avrà un unico oggetto: “DISSEQUESTRO DELLA DISCARICA DI FINALE EMILIA: LE INIZIATIVE AMMINISTRATIVE, GIURIDICHE E POLITICHE DA INTRAPRENDERE AD IMPEDIMENTO DELL’APERTURA DELLA DISCARICA”

“La nostra volontà – aggiunge Poletti – è quella di consentire il confronto tra i gruppi consigliari, ascoltando anche la voce dei cittadini che si sono iscritti a parlare. Vorremmo fosse possibile trovare un’unitarietà di intenti sulle prossime azioni amministrative che è nostra intenzione mettere in campo per continuare a contrastare l’ampliamento della discarica”.