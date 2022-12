A22, via libera al progetto di Autobrennero: realizzazione Cispadana più vicina?

Sarebbe sempre più vicino – si legge in una nota stampa diramata dalla Regione Emilia-Romagna – il via libera al progetto definitivo per la realizzazione della Cispadana e della bretella Campogalliano-Sassuolo, due arterie che la Regione considera fondamentali per la viabilità dell’Emilia-Romagna.

È arrivato ieri (martedì 6 dicembre), infatti, il semaforo verde del Mit, ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, alla proposta di project financing di Autostrada del Brennero Spa e ai circa 7,2 miliardi di investimento necessari per procedere con le opere che interessano l’A22.

“Un risultato importante per un’opera pubblica che sarà realizzata attraverso investimenti della Società e dei territori con la massima attenzione alla sostenibilità e ai ‘servizi green’, come le stazioni di ricarica per l’elettrico e l’idrogeno”, affermano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Andrea Corsini.

Con il parere favorevole espresso dal Mit, il Governo potrà ora procedere con l’avviso pubblico entro la fine del 2023 per arrivare alla definitiva assegnazione dei lavori.

“Come sempre faremo la nostra parte – proseguono Bonaccini-Corsini -, per mettere a terra due opere strategiche di collegamento nord-sud del Paese e di supporto per lo sviluppo di filiere produttive fondamentali, quali quella ceramica. Un’ulteriore conferma – chiudono – che quando si lavora insieme senza pregiudizi e per il bene della collettività le soluzioni di trovano”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017