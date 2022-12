Eccellenza, pareggio a reti inviolate tra La Pieve Nonantola e Anzolavino

di Simone Guandalini – Secondo pareggio a reti inviolate consecutivo per La Pieve Nonantola nel Girone A di Eccellenza: dopo lo 0-0 sul campo dell’Agazzanese arrivato domenica, infatti, la squadra di mister Barbi replica l’identico risultato nel turno infrasettimanale, valido per la diciottesima giornata, nel match casalingo contro l’Anzolavino. Grazie alla contemporanea sconfitta del Colorno (ko 2-0 contro la Cittadella), però, i granata agganciano la formazione parmense al quinto posto in classifica, a quota 32 punti. Tra le altre formazioni modenesi del girone, il Castelfranco supera nel finale il Castelvetro (0-1) e conserva il primo posto in classifica, mentre la Modenese si impone 3-1 sul campo del Boretto e la Vignolese supera con un netto 3-0 il Real Formigine.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 18:

Arcetana – Fidentina 0-0

Boretto – Modenese Calcio 1-3

Borgo San Donnino – Nibbiano&Valtidone 5-3

Campagnola – Agazzanese 0-1

Castellana Fontana – Piccardo Traversetolo 2-4

Castelvetro Calcio – Virtus Castelfranco 0-1

Cittadella Vis Modena – Colorno 2-0

La Pieve Nonantola – Anzolavino Calcio 0-0

Rolo – Sasso Marconi 1-1

Vignolese 1907 – Real Formigine 3-0

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 43

Borgo San Donnino 40

Agazzanese 40

Cittadella Vis Modena 39

Colorno 32

La Pieve Nonantola 32

Piccardo Traversetolo 31

Real Formigine 30

Rolo 23

Sasso Marconi 22

Castelvetro Calcio 22

Arcetana 22

Modenese Calcio 20

Vignolese 1907 18

Nibbiano&Valtidone 17

Anzolavino Calcio 16

Fidentina 15

Boretto 14

Castellana Fontana 12

Campagnola 10

