Frodi nel commercio del gasolio, nessuna irregolarità emersa dai controlli nel modenese

MODENA – A seguito delle aumentate frodi nel commercio del gasolio per autotrazione, anche come conseguenza della guerra in Ucraina, l’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Modena (ADM) ha dato inizio ad una serie di controlli presso gli impianti di distribuzione di carburante della provincia di Modena.

L’attività ha riguardato il controllo della correttezza dell’erogazione dei singoli prodotti e della qualità chimico-fisica degli stessi ai fini dell’utilizzo come carburante e ai fini ambientali. Il controllo della regolare quantità erogata è stato eseguito mediante l’utilizzo dello strumento del “doppio decalitro” in dotazione a tutti gli Uffici delle dogane.

Sul posto erano presenti anche i chimici del Laboratorio mobile ADM di Bologna che hanno effettuato un immediato screening qualitativo dei campioni al fine di prevenire eventuali evasioni tributarie e frodi in commercio.

Il controllo – spiega l’Agenzia Accise Dogane Monopoli – è stato effettuato in collaborazione con l’Ufficiale metrico competente per territorio della Camera di commercio di Modena. Dai primi controlli eseguiti non sono emerse irregolarità.

