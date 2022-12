Fusione nucleare, Stati Uniti verso la svolta

Presso la National Ignition Facility, ospitata nei Lawrence Livermore National Laboratory, in California, sarebbe stata prodotta per la prima volta una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. E’ quanto scrive – come riporta l’Ansa – il Washington Post, che parla di “una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica”. L’annuncio ufficiale dell’importante scoperta che rivoluzionerebbe il settore dell’energia, spiega il quotidiano statunitense, dovrebbe arrivare nella giornata di domani, martedì 12 dicembre, da parte del dipartimento statunitense dell’Energia.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017