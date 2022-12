Hockey, Scomed Bomporto in finale di Coppa Italia Serie C

Un weekend da incorniciare per gli Scomed Bomporto che sbancano il girone di semifinale disputato a Riccione e staccano il biglietto per la finale di Coppa Italia di Serie C del prossimo 12 febbraio. Tre vittorie in altrettante partite convincono gli Scomed che questa Coppa si può vincere.

Sempre domenica a Piacenza i più giovani Under 14 completano la festa bomportese vincendo entrambi gli incontri della giornata confermandosi anche in questa stagione autentici protagonisti del Campionato Regionale.

Questi i risultati di giornata:

COPPA ITALIA SERIE C (a Riccione)

PALERMO – SCOMED 4-5 (Per i Scomed goal di : 2 Ganzerli ,2Abdelmotti,Giannatempo )

KEMARIN (CB)-SCOMED BOMPORTO ( Abbandono dell’incontro da parte del Kemarin)

SCOMED BOMPORTO-CORSARI RICCIONE 2 – 0 (Per i Scomed goal di : Giannatempo, Ganzerli)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 (a Piacenza)

LEPIS PIACENZA-SCOMED BOMPORTO 0-4 ( Per i Scomed goal di : 2 ALLEGRETTI 1 CORAZZARI-CIPRIANO)

SCOMED BOMPORTO -GUFI PARMA 19-2 ( Per i Scomed goal di : 3 ALLEGRETTI-CIPRIANO-ROVERSI-2 CORAZZARI-VERGARI G.-RAIMONDI1 MARCHICA-VECCHI-VERGARI F.-SANTAGIULIANA)

La formazione Scomed Bomporto Serie C : MASTRIA-RONCAGLIA- DEL VILLANO

IDRIZOSKI-BARTOLAI-COLAZZO-SALA-GIANNATEMPO-MONTOSI-ABDELMOTTI-ORRU’-CORAZZARI

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : ARDENTE MARCHICA-BERGAMINI-CIPRIANO-BABA-CORAZZARI-RAIMONDI-ALLEGRETTI-VERGARI G.-SANTAGIULIANA-BELTRAMI-ROVERSI-VECCHI-VERGARI F.-

ALL.LUCCHINI DIR. ALLEGRETTI.

Nelle foto : Le formazioni Scomed Bomporto Serie C senior e Under 14

