Lutto a Massa Finalese per la morte di Marino Ferrari

FINALE EMILIA – Lutto a Massa Finalese per l’improvvisa morte di Marino Ferrari, scomparso nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre, a causa di un malore, all’età di 62 anni. Ferrari – si legge sulla stampa locale – si trovava in garage per tirare fuori la macchina quando è stato colpito da un improvviso malore: i vicini si sono accorti del corpo a terra e hanno avvertito la moglie e chiamato i soccorsi, ma per Marino Ferrari non c’è stato nulla da fare. I funerali si terranno domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 14.40, partendo dalla Casa Funeraria ”Domus Mirandola” per la Chiesa ”Teatro Verdi” di Massa Finalese, dove alle ore 15,00 si terrà la Messa.

