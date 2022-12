Manovra, Croatti e Lanzi (M5S): “Con tagli Governo, rischio chiusura per ippodromo di Modena”

MODENA – Attraverso una nota stampa, i referenti del MoVimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, intervengono sulla Manovra presentata dal Governo:

“La prima manovra di bilancio del Governo Meloni non poteva essere più disastrosa. Se di investimenti e di sviluppo non c’è traccia, i tagli colpiscono indiscriminatamente numerosi settori. Ad essere ridotte sono state anche le risorse destinate al mondo dell’ippica. Un taglio indiscriminato superiore al 10% rispetto al 2022 che si aggiunge a quelli effettuati in passato e rischia di causare la crisi dell’intera filiera. Le gravi condizioni finanziarie delle Società di Corse che gestiscono gli ippodromi sono peggiorate con l’aumento dei costi di gestione. Con il taglio delle sovvenzioni previsto dalla prima Manovra Meloni molte di loro da gennaio non saranno nelle condizioni di proseguire l’attività di organizzazione delle corse né di consentire la fruizione dei servizi per l’allenamento da parte degli operatori. Uno scenario assolutamente da scongiurare che colpirebbe anche gli ippodromi storici dalla lunghissima tradizione, come quelli di Modena e Cesena. Lanciamo dunque un appello al Governo: è arrivato il momento di lasciare da parte la propaganda elettorale e di concentrarsi sulle vere esigenze del Paese, dei cittadini e di intere filiere come quella ippica”.