Mezzo pesante esce di strada, chiuso un tratto della Canaletto

MODENA – Per consentire le operazioni di un mezzo pesante uscito autonomamente fuori strada nella mattinata di oggi, venerdì 9 dicembre, è temporaneamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni di marcia – la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” (Canaletto) al km 189,800, a Modena. A comunicarlo è Anas.

Per i mezzi diretti a nord, in direzione Lombardia, il traffico viene deviato alla rotatoria di via delle Nazioni, mentre per i mezzi diretti a sud, il traffico viene deviato alla rotatoria di strada Munarola. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso stradale, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

