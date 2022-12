Mirandola, incidente in viale Italia: un’auto si ribalta

MIRANDOLA – Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 12 dicembre, a Mirandola: ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, ma dalle immagini pubblicate sulla propria pagina Facebook dalla Polizia Locale di Mirandola si nota come un’auto si sia ribaltata al centro della carreggiata in viale Italia, nei pressi dell’incrocio con via Posta. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola: sono ancora in corso i rilievi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017