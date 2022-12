Mostre, corsi e spettacoli: si chiude il primo anno di attività della sala “Trionfini” di Mirandola

MIRANDOLA – Con l’inaugurazione, presso la Sala Edmondo Trionfini di Mirandola, della VIII MOSTRA DEI PRESEPI, che si tiene nell’ambito delle iniziative della “XVI edizione della Tradizione del Natale a Mirandola”, la Sala Trionfini conclude il suo primo anno di attività iniziata proprio con la precedente mostra.

In tutto il 2022 – ricorda Marco Sgarbi, presidente Amici della Consulta APS Mirandola – la sala ha ospitato 11 mostre di cui due fotografiche, 1 di stampe antiche della Collezione della Fondazione CRM, 2 espositive artistiche e una con annullo filatelico commemorativo del patriota Francesco Montanari.

Gli spazi messi a disposizione dall’Associazione Amici della Consulta APS, in qualità di gestore, sono stati utilizzati da 16 Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio di cui 2 a livello provinciale come AISLA onlus e IN TANDEM Coop. Soc. oltre ad altre forme associative come organizzazioni sindacali, partiti politici in occasione delle elezioni, networking (BNI), il Rotary Club di Mirandola e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Non sono mancati anche privati che hanno utilizzato la sala per la presentazione di libri, prodotti commerciali e per corsi di sicurezza e formazione al lavoro. Molto proficua è stata la collaborazione con la Coop. Soc. La Zerla e l’Università della Libera Età. Grande rilievo è stato riservato a “Mirandola Ricorda”, ciclo di iniziative per rendere omaggio a figure mirandolesi del recente passato. Sono stati ricordati: Leonardo Artioli, Alvaro Bigi, Mons. Francesco Gavioli ed Edmondo Trionfini.

Infine l’associazione Amici della Consulta, ha organizzato direttamente un piccolo spettacolo cabarettistico, una serata di degustazione di vini, due corsi HACCP con la distribuzione di oltre 120 attestati a volontari, un corso presepistico in collaborazione con la Parrocchia di Mirandola a cui hanno aderito 14 partecipanti, i cui lavori sono in parte esposti nell’attuale mostra e due esposizioni in concomitanza con i mercatini dell’antiquariato in collaborazione con il Gruppo Studi Bassa Modenese e il Centro Studi Numismatici e Filatelici di Mirandola.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017