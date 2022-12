Pip Gazzate, Platis e Casano (FI): “Nonantola ancora impantanata dalla miopia del Pd”

NONANTOLA – Attraverso una nota stampa, i consiglieri comunali di Nonantola di Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano intervengono nuovamente sulla questione Pip Gazzate:

“Dopo 13 mesi di conferenza dei servizi sul progetto Gazzate, prendiamo atto che il PD, per voce del consigliere e segretario Grenzi, ritiene necessari approfondimenti sul piano industriale.

Perché mai – incalzano Platis e Casano – non sono stati chiesti prima? In nessun incontro istituzionale abbiamo sentito il PD chiedere alcun che.

Nel 2022 sentire che qualcuno vuole approfondire cosa viene fatto dentro ad un capannone regolarmente costruito e destinato sa molto di regime sovietico.

La realtà è che gli uomini di Bonaccini si sono consegnati come ostaggi alla pattuglia di integralisti del “No a tutto”, i quali, in dichiarazione di voto, hanno già alzato il “prezzo”, annunciando la moratorio per ogni nuova costruzione a Nonantola. Nel consiglio di fine dicembre sarà quindi difficile dare il via libera alla costruzione della nuova caserma dei carabinieri. Dopo aver fatto fuggire investimenti da 70 milioni di euro, il PD riuscirà a smarrire definitivamente anche la Benemerita?”