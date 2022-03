Polo logistico Pip Gazzate, Iniziativa Nonantolani: “Rimozione bosco avrà impatto negativo sull’ambiente”

“Sulla Gazzetta di Modena si legge un articolo del primo cittadino sul Fondo Consolato e sul polo logistico dell’area Pip Gazzate. L’articolo spiega ancora una volta – scrive Iniziativa Nonantolani – che il piano e la decisione al riguardo dell’area Pip Gazzate risalgono a un decennio fa e che è sbagliato definire quell’area come agricola, semplicemente perché non lo è più da tempo. Quindi nessuna novità. Avremmo apprezzato se fosse stato evidenziato che il piano originario prevedeva un’area produttiva ecologicamente attrezzata e non un polo logistico. Ecco perché ora c’è bisogno di un’altra votazione in Consiglio comunale.

Nell’articolo viene poi menzionato che il bosco spontaneo da 17mila fra piante e arbusti, attualmente presente sul terreno dell’area Pip Gazzate non è altro che, per la maggior parte, la naturale evoluzione di una ex piantagione di alberi da frutto lasciata incolta da una decina di anni.

Sottolineando che si tratta di 17mila fra alberi e arbusti (quindi non piante e arbusti) vogliamo ribadire che non è rilevante quale sia il background e la qualificazione del terreno. Ci sono 17.000 piante che ora fanno parte del nostro attuale ambiente di vita e hanno una impatto positivo sulla qualità dell’aria. È solo un bonus che siano arrivati lì gratuitamente.

La rimozione di questo ecosistema avrà un impatto negativo sul nostro ambiente di vita e deve quindi essere compensata. E non con belle parole, ma con alberi veri e non su un pezzo di terreno grande come un fazzoletto, ma con qualcosa di un dimensione all’altezza. Che non ci abbiano pensato 10 anni fa deve essere visto nello spirito di quel momento. Adesso dovremmo aver imparato la lezione ormai!”