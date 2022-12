Soliera, furto al centro commerciale: arrestato 36enne

SOLIERA – Un uomo di 36 anni, di origini ghanesi, è stato arrestato per un furto compiuto all’interno di un centro commerciale di Soliera lo scorso sabato 10 dicembre. L’uomo era stato sorpreso dalla vigilanza mentre usciva dal supermercato con un powerbank e un paio di cuffiette rubate all’interno. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri di Carpi che, una volta appurato che il 36enne aveva precedenti specifici a carico ed era irregolare sul territorio italiano, lo hanno arrestato e condotto in Tribunale per il processo per direttissima.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017