Sorpreso mentre tenta di rubare in un locale, fugge in bicicletta contromano in tangenziale

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 39 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna il 20 dicembre scorso.

Intorno alle ore 1.30 di venerdì 30 dicembre, è entrato in funzione l’allarme antintrusione di un esercizio commerciale in zona Crocetta, a Modena, tele-collegato con la Centrale Operativa della Questura. Il COT ha immediatamente allertato le Volanti sul territorio che si sono portate in zona, intercettando un uomo che stava percorrendo la tangenziale in contromano a forte velocità in sella ad una bicicletta, come se fosse in fuga. Ritenendo sospette sia

la presenza che il comportamento dell’uomo, una Volante ha proceduto a fermarlo e ad identificarlo, mentre l’altra si è portata presso l’esercizio commerciale, dove si trovava il titolare.

Questi aveva di fatto sorpreso all’interno della propria attività e tentato di fermare pochi minuti prima dell’arrivo della Polizia un uomo che si era poi dato alla fuga in sella ad una bicicletta imboccato contromano la tangenziale. Da un sopralluogo è stato accertato che l’uomo si era introdotto nel locale attraverso una finestra con apertura orizzontale, non chiusa completamente, che dava sulla tensostruttura esterna, i cui nodi di bloccaggio erano stati slacciati. Aveva poi tentato di rubare nove bottiglie di vino, che aveva posizionato su un tavolino esterno, azione che non ha portato a compimento in quanto, sorpreso dal titolare, si era dato alla fuga.

Da accertamenti è risultato che il 39enne è destinatario di un ordine di carcerazione per il quale deve espiare una pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione. Al termine degli adempimenti di rito è stato, pertanto, tradotto presso la locale Casa Circondariale, mentre, per i fatti sopra riportati, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in esercizio commerciale.

