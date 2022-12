Ucraina, c’è la proroga per presentare progetti a sostegno dell’accoglienza di profughi

Fondo Accoglienza Ucraina, prorogato il termine ultimo di presentazione delle domande. C’è tempo fino al 31 marzo 2023 per candidare i progetti a sostegno degli interventi di supporto e accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina. A questo è infatti dedicato il fondo creato da Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, di Vignola, Estense e Cassa di Risparmio di Cento per la gestione del Fondo Accoglienza Ucraina, pari ad oggi a 115 mila euro.

Gestito dal CSV Terre Estensi, che ha ideato e promosso l’iniziativa assieme alle Fondazioni, il fondo può sostenere le spese effettuate a partire da aprile 2022: dall’alloggio al fabbisogno alimentare, dai trasporti alle attività educative, culturali e sportive; dall’insegnamento della lingua italiana all’integrazione scolastica e al supporto sanitario e psicologico, ecco solo alcune delle attività che possono essere presentate.

Possono aderire le cooperative sociali, gli enti del Terzo Settore e altri soggetti privati senza scopo di lucro presentando la richiesta di contributo (con un tetto massimo di 5 mila euro) non oltre il 31 marzo 2023 per le attività di accoglienza, assistenza e integrazione svolte all’interno dei territori di competenza delle Fondazioni. I dettagli e la documentazione per l’adesione sono disponibili on line sui siti delle Fondazioni promotrici e del CSV, dove sono reperibili anche tutte le informazioni e i materiali utili alla presentazione della domanda.

I primi esiti delle richieste di contributo giungeranno entro trenta giorni dall’invio delle domande ed entro il mese successivo si procederà all’accreditamento dell’importo assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul Fondo.

