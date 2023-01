Concordia, palpeggia la ex davanti alla figlia: denunciato

CONCORDIA – Non accettava la fine della relazione con la compagna, da cui era da tempo separato, e per questo l’ha raggiunta nella abitazione dove lei viveva con la figlia di 13 anni e, nel tentativo di convincerla a riprendere la loro relazione, avrebbe tentato di baciarla e di palpeggiarla sul fondoschiena, in presenza della figlia. Per questi fatti, avvenuti a Concordia, un uomo è stato denunciato dall’ex compagna per tentata violenza. I fatti risalgono al maggio dello scorso anno: ora è in corso il processo, di cui la prossima udienza è in programma a marzo.

