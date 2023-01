EasyCoop, a Modena e Carpi arrivano gli armadietti per il ritiro della spesa

MODENA – Sicuri, refrigerati, facili da utilizzare: sono i locker – armadietti – di EasyCoop a disposizione dei clienti del servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0 che continua il suo impegno per rendere l’esperienza di acquisto ancora più agevole e adatta alle esigenze dei consumatori.

A Modena i locker sono presenti al Centro commerciale Grandemilia; in provincia, a Carpi al Centro commerciale Borgogioioso, all’ipercoop di Formigine, a Castelfranco Emilia al Centro commerciale Le Magnolie. Pensati per permettere ai clienti di risparmiare ulteriormente tempo per fare la spesa, i locker hanno il vantaggio di essere svincolati dai tempi di consegna: il ritiro della propria spesa si potrà programmare, dal lunedì al sabato, in due fasce: dalle 8 alle 15 e dalle 16 alle 22. Per aprirli è sufficiente inserire il codice ricevuto per mail al termine del pagamento della spesa online. Il ritiro della spesa presso i locker è gratuito.

“L’idea di rendere disponibile il ritiro della spesa presso i locker rientra in un piano più ampio che punta ad offrire una comodità sempre maggiore a Soci e clienti, mettendoli in condizione di scegliere il servizio più adatto tra il punto vendita, la consegna a domicilio o il ritiro a propria cura, a seconda delle esigenze del momento. Per noi, la vicinanza a Soci e consumatori si esprime anche attraverso l’ascolto del mercato e l’offerta di servizi volti a rendere sempre più semplice la quotidianità.” commenta Gian Maria Gentile, direttore generale di Digitail, la società che gestisce il brand commerciale Easycoop.com.

Oltre che a Modena i primi punti di ritiro sono già attivi a Bologna, nei Centri commerciali Borgo e Nova; in provincia a Imola, al Centro commerciale Leonardo; a Ferrara nei Centri commerciali Castello e Le Mura e in provincia all’ipercoop di Argenta.

