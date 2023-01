Epifania, il 6 gennaio la Befana arriva al “Borgogioioso” di Carpi

CARPI – Saranno i tempi, sarà l’età che avanza, sarà una nuova tendenza ma anche la Befana, la donna che intrepida cavalca di notte una scopa per consegnare ai bambini, nell’ultimo scorcio delle Feste Natalizie, doni, dolcetti o carbone (quasi sempre pure dolce), non va più da sola e si fa accompagnare da un aiutante. Insieme, Befana e aiutante, saranno venerdì pomeriggio 6 gennaio dalle 14.30 alle 19.30, presso Il Centro Commerciale “Il Borgogioioso” di Carpi. Per tutto il pomeriggio faranno e gli auguri ai bambini consegnando dolcetti o “carbone” e agli adulti regaleranno il Calendario 2023. E poi tanti selfie per festeggiare la vecchina che, nonostante gli anni e i tempi che passano, continua a riempie di leccornie le calze appese sotto alberi e camini e a regalare l’ultimo sprazzo di feste natalizie.

Intanto nei negozi dal 5 gennaio iniziano i saldi invernali 2023, ottima occasione per andare a caccia di un buon affare a prezzi scontati. Continua, inoltre, l’iniziativa di solidarietà a favore del popolo ucraino. Il Centro Commerciale “Il Borgogioioso” di Carpi aderisce alla raccolta fondi a favore dell’Ucraina per l’acquisto di kit di primo soccorso. Il progetto è realizzato da MULTI Corporation, società internazionale attiva nella gestione di centri commerciali tra cui Il Borgogioioso di Carpi, in collaborazione con UNITED24, piattaforma ufficiale di raccolta fondi dell’Ucraina, lanciata dal presidente Zelensky.

Per accedere alla piattaforma basta inquadrare il QR Code e andare sulla pagina dedicata al link https://multi.eu/it/support-ukraine/ dove si può selezionare l’importo desiderato. Il progetto UNITED 24 nel mondo ha raccolto 200 milioni di dollari da 120 Paesi; i Centri Commerciali di MULTI che hanno aderito alla raccolta da fine dicembre 2022 hanno già conferito 12.500 euro.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017