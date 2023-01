Finale Emilia, donate al Comune le carte dell’archivio dello scrittore Giuseppe Pederiali

FINALE EMILIA – È arrivato a Finale Emilia nei giorni scorsi il materiale documentale e i libri che la famiglia dello scrittore finalese Giuseppe Pederiali ha voluto donare all’Amministrazione comunale. Si tratta – si legge sul sito del Comune di Finale Emilia – di una sessantina di copie di libri dell’autore, anche in versione tradotta in lingue straniere, e di circa 25 cartoni contenenti documenti, appunti, articoli, lettere prodotti e raccolti nel tempo dallo scrittore finalese. I libri e i documenti – spiega l’Amministrazione comunale – sono stati posti per il momento in archivio, dove verrà eseguita la catalogazione del materiale per definirne la collocazione in Archivio o in Biblioteca e l’eventuale utilizzo per iniziative volte a mantenere viva la memoria e il ricordo di Giuseppe Pederiali.

