San Felice: dopo il successo della festa di Capodanno, “A pranzo con la Befana” al Palaround

SAN FELICE SUL PANARO – È stata una grande festa di Capodanno quella che si è svolta lo scorso 31 dicembre al Palaround di San Felice sul Panaro, con 400 ragazzi riuniti per salutare l’arrivo del 2023. Un evento – spiega l‘Amministrazione comunale di San Felice – reso possibile dal lavoro congiunto di vari enti, oltre che dagli organizzatori.

“Un grazie va a Prefettura, Questura e Carabinieri – ha dichiarato il sindaco di San Felice sul Panaro, Michele Goldoni – ma la riconoscenza dell’Amministrazione comunale va anche agli agenti di Polizia Locale, rimasti fino a tarda ora sul posto per controllare che tutto si svolgesse nel migliore dei modi, e all’Ufficio commercio del Comune che si è prodigato per affiancare gli organizzatori nella produzione della documentazione necessaria. Questo evento ci ha mostrato che se le iniziative sono organizzate con cura e con un lavoro di squadra, nel rispetto delle regole, possono offrire momenti di sano divertimento in piena sicurezza per i nostri ragazzi”.

Dopo il successo della festa di Capodanno a San Felice, “A pranzo con la Befana” è, invece, il titolo dell’iniziativa che si svolgerà venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sempre presso il Palaround di via Bassoli, alle 12. Il menù prevede antipasto con coppa di testa appena cotta, gramigna con salsiccia, maltagliati con cotiche e fagioli, umido di salsiccia e costine, tortino al cioccolato. Il costo è di 25 euro a persona e di 12 euro per i bambini minori di 10 anni. Per prenotazioni e pagamento – spiega l’Amministrazione comunale – è possibile rivolgersi a: Parrucchiera Nuova Idea (0535/84370), I Ricordi del Cuore (0535/84402), Vivai Mediplants (347/8641499), Pro Loco (0535/82822). Alle 16 è previsto il rogo della Befana.

Domenica 8 gennaio, poi, sempre al Palaround, ore 16 si svolgerà la tombola dei bambini. Per prenotazioni rivolgersi agli stessi numeri telefonici dell’iniziativa del 6 gennaio. Gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di San Felice.

