Scortichino, domenica 15 gennaio torna la manifestazione culinaria “‘Na magnàda da porc”

SCORTICHINO – Torna domenica 15 gennaio a pranzo la manifestazione culinaria “Porci&Porci, Na Magnada da Porc”. L’evento avrà luogo nello stand gastronomico della Nuova Aurora situato in via Provinciale, accanto al campo sportivo di Scortichino.

Come risaputo “del maiale non si butta via nulla”. La manifestazione in programma a Scortichino è un’ occasione per “provare” il detto mangiando. Il quinto quarto è l’ insieme delle parti meno nobili del maiale del quale si utilizzava proprio tutto. Il lardo per produrre i ciccioli, gli zampetti i codini e le ossa da bollire, la cotenna da stufare con i fagioli, il fegato da cucinare con la cipolla, milza, cuore e polmoni sanguinosa per produrre la salsiccia matta, testa bollita e insaccata per fare la coppa, i sanguinacci prodotti con il sangue, le ossa per produrre il sapone, le setole destinate alla produzione di pennelli.

Il programma

Alle 9,30, cicciolata dimostrativa e cottura di zampetti, codini e ossata; alle 12,30, pranzo a base di ziti conditi con l’impasto di salame, cotechino e

coppa di testa

Costo 20 euro bevande escluse. Informazioni e prenotazioni 3283013335, oppure 3484204453 o 3333823616.

