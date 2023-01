Strage ferroviaria di Crevalcore, delegazioni da Mirandola e Finale Emilia alla commemorazione

Queste le parole dell’assessora: ”Sono passati 18 anni, ma come ha detto il sindaco di Crevalcore, eravamo in tanti questa mattina a commemorare le vittime di quel terribile incidente. Le carcasse dei due treni nella nebbia fitta di quel giorno, le voci che si susseguivano a Finale rispetto al coinvolgimento di alcuni concittadini. Ci dicevano di non diffondere la voce, quella mattina, perché non era ancora certo che fossero loro. E invece erano proprio Diana, Claudia e Donatello ad aver perso la vita quella mattina. È un dovere ricordarli oggi, insieme alle altre 14 vittime dell’incidente della Bolognina, per le loro famiglie e per tutti coloro che li hanno conosciuti e amati”.