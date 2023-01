Trovato in possesso di oltre 50 dosi di cocaina e hashish, arrestato 22enne

MODENA – Nella nottata di ieri, domenica 8 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno eseguito una serie di controlli nei pressi della stazione ferroviaria, in viale Crispi, nella zona del Tempio e dei Giardini Ducali, al fine di prevenire e contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio – si legge nella nota stampa diffusa dai Carabinieri – un 22enne notato con atteggiamento sospetto lungo viale Crispi è stato controllato e trovato in possesso di 52 dosi di cocaina, una dose di hashish e 1400 euro in contanti. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di altro servizio, espletato la sera precedente, un 33enne era stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato a Bologna nello scorso mese di agosto. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per ricettazione. I controlli dell’Arma nel Capoluogo proseguiranno anche nei prossimi giorni

