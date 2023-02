Massa Finalese, al via il processo per la morte di Rocco De Salvatore

FINALE EMILIA – E’ iniziato con la prima udienza il processo relativo alla morte del pensionato Rocco De Salvatore, trovato senza vita nel letto della propria abitazione di Massa Finalese lo scorso 31 luglio. Due gli imputati per omicidio preterintenzionale, che attualmente si trovano agli arresti domiciliari: si tratta di Samia El Harim e Angelo Barbato, accusati di aver causato la morte di Rocco De Salvatore tramite la somministrazione di un mix di 12 psicofarmaci, con lo scopo di impossessarsi del suo denaro e di utilizzare la sua abitazione e la sua auto, poi rivelatosi fatale. La donna è anche accusata di maltrattamenti nei confronti del pensionato, i cui figli si sono costituiti parte civile al processo e testimonieranno il 30 marzo, data in cui è in programma la prossima udienza.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017