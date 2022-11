Massa Finalese, “psicofarmaci somministrati per derubarlo”: così è morto Rocco De Salvatore

FINALE EMILIA – Una “dose massiccia di psicofarmaci” somministrata “continuativamente e per lungo tempo al fine di porlo in uno stato di prolungata incoscienza, in modo da potersi impossessare ripetutamente del suo denaro presente nella camera da letto, e in modo tale da poter utilizzare ripetutamente l’auto e l’abitazione della vittima nei tre giorni antecedenti al decesso”. Sono queste, secondo la Procura di Modena, le cause che hanno portato al decesso di Rocco De Salvatore (trovato senza vita nel proprio letto, a Massa Finalese), che, dunque, sarebbe stato ucciso lo scorso 31 luglio attraverso l’assunzione di una dose elevata di psicofarmaci, somministratagli con lo scopo di derubarlo.

Per la morte dell’anziano residente a Massa Finalese sono state arrestate nella serata di mercoledì 9 novembre due persone: si tratta di una donna di 37 anni, che ora si trova in carcere, accusata di omicidio preterintenzionale, rapina aggravata in concorso e maltrattamenti nei confronti di Rocco De Salvatore, che sarebbero avvenuti, secondo la Procura di Modena, precedentemente, nel corso del rapporto tra l’anziano e la donna iniziato circa tre anni prima della morte dell’uomo e di un uomo di 40 anni, anch’egli indiziato per i reati di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’uomo è, inoltre, accusato di aver violato l’ordinanza cautelare emessa pochi giorni prima della morte di Rocco De Salvatore, che gli impediva di avvicinarsi alla donna accusata insieme a lui per l’omicidio di Rocco De Salvatore, a causa di maltrattamenti nei confronti della stessa avvenuti in precedenza.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017