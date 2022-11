Massa Finalese, svolta sulla morte di Rocco De Salvatore: due arresti per omicidio

FINALE EMILIA – Svolta nelle indagini sulla morte del pensionato Rocco De Salvatore, trovato senza vita nel letto della propria abitazione di Massa Finalese lo scorso 31 luglio. I Carabinieri hanno, infatti, arrestato due persone con l’accusa di omicidio preterintenzionale: si tratta della donna di nazionalità marocchina che viveva con lui e di un uomo, visto uscire in compagnia della donna dall’abitazione di Rocco De Salvatore. Entrambi erano già indagati per altri reati in relazione a quanto avvenuto il 31 luglio: la donna per maltrattamenti e furto e l’uomo per furto. Nella serata di ieri, l’arresto della coppia, ora accusata di omicidio: la svolta nelle indagini – si legge sulla stampa locale – sarebbe arrivata in seguito alle analisi tossicologiche correlate all’autopsia sul corpo di Rocco De Salvatore. Fin dall’inizio dell’indagine avevano attirato l’attenzione degli inquirenti alcune pasticche rinvenute sul letto, accanto al corpo dell’anziano: dalle analisi potrebbe essere emersa una legame tra le pasticche e la sua morte.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017