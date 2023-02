San Felice ricorda l’ammiraglio Carlo Bergamini

SAN FELICE SUL PANARO – Giovedì 16 febbraio, a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium comunale di viale Campi 41/B, si svolgerà alle 21 una serata sull’ammiraglio d’armata Carlo Bergamini: “L’ultimo comandante delle Forze navali da battaglia della Regia Marina”.

Dopo i saluti dell’Amministrazione comunale, interverranno Michele Fiorentino, autore e studioso, già primo maresciallo luogotenente della Marina Militare italiana e Giuseppe Caccamo presidente dall’Associazione nazionale marinai d’Italia (Anmi), sezione di Modena. Modera l’assessore alla Cultura Elettra Carrozzino. L’iniziativa è organizzata da assessorato alla Cultura del Comune, Anmi e Pro Loco.

«La pianura modenese e il Comune di San Felice sono luoghi certamente insoliti per un destino in marineria – spiega l’assessora del Comune di San Felice Elettra Carrozzino – destino a noi benevolo avendoci regalato i natali dell’ammiraglio Carlo Bergamini, certamente e indiscutibilmente esempio di dedizione al dovere e alla Patria. L’eroico e tragico destino della Corazzata Roma racchiude tante storie, di graduati e semplici marinai, tutti accomunati da una drammatica umanità. Certamente la tragedia del 1943 ha segnato in maniera irreversibile la vita di madri, mogli, vedove, figli orfani d’Italia, dei sopravvissuti e di tutti coloro che i colpi e il fuoco fecero inabissare nelle acque dell’Asinara ove ora giace il relitto a 1.200 metri di profondità. Uno scafo divenuto un sacrario militare, custode delle spoglie di 1.393 marinai tra cui il loro Comandante e gran parte del suo Stato Maggiore. Compito dell’assessorato che presiedo – conclude Carrozzino – e di questa Amministrazione sarà quello di far riemergere la memoria di quei giorni e della figura dell’ammiraglio Carlo Bergamini, nostro valoroso concittadino».