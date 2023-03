Caso Alice Neri, il generale Garofano consulente della difesa del marito: “Sopralluogo sul luogo del rogo”

CONCORDIA, RAVARINO – In attesa del nuovo incidente probatorio, fissato per il prossimo 31 marzo, in cui verranno esaminati nel dettaglio alcuni reperti ritrovati sul luogo del rogo dell’auto e del cadavere di Alice Neri, 32enne ravarinese ritrovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre, e alcuni oggetti appartenenti al principale sospettato per il suo omicidio, il tunisino Mohamed Gaaloul, in carcere da dicembre, la difesa del marito di Alice, Nicholas Negrini, che risulta tuttora indagato insieme a Gaaloul e al collega della giovane ravarinese che ha trascorso con lei la sera precedente alla sua morte in un bar di Concordia, ha nominato come consulente il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma.

Garofano – si legge sul “Resto del Carlino” – incontrerà nella giornata di oggi, 28 marzo, il marito di Alice Neri, per poi effettuare un sopralluogo sul luogo del rogo, a Fossa di Concordia, alla ricerca di ulteriori prove che possano essere sfuggite fin qui agli inquirenti.

Sarebbe poi intenzione di Garofano anche studiare il percorso compiuto in auto dalla giovane ravarinese una volta ripartita dal bar di Concordia dove aveva trascorso la serata del 17 novembre in compagnia del collega. Obiettivo della difesa di Nicholas Negrini sarebbe quello di comprendere meglio ciò che finora non è stato reso noto nell’ambito degli atti relativi alle indagini in merito alla morte di Alice Neri.

