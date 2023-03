Centro sportivo Modena, Nonantola Libera: “Società parli con il Consiglio comunale”

NONANTOLA – Dopo la posizione espressa nella giornata di ieri, 21 marzo, dal gruppo consiliare di Forza Italia, anche il gruppo consiliare Nonantola Libera interviene, attraverso una nota stampa, in merito alla possibile costruzione del centro sportivo del Modena calcio sui terreni del Green Village a Nonantola. Di seguito, il comunicato a firma del capogruppo Cosimo Francesco Antonucci:

“Apprendiamo dai giornali la preoccupazione della dirigenza del Modena calcio per quanto riguarda il progetto che dovrebbe sorgere nell’area del Green Village a Nonantola. Si dicono preoccupati del possibile voto ad una eventuale variante che dovrebbe arrivare in Consiglio Comunale. Noi continuiamo a ribadire che esiste un problema di metodo, i dirigenti del Modena parlano DEL Consiglio Comunale di Nonantola ai giornali, ma non parlano AL Consiglio Comunale di Nonantola.

Noi come gli altri gruppi consigliari abbiamo appreso di tale progetto dai giornali, come oggi apprendiamo delle loro perplessità. Credere che il Consiglio Comunale sia solo un ratificatore di progetti discussi e decisi altrove è una cosa che non può esistere. Il Consiglio Comunale deve essere sempre il primo interlocutore per far sì che i progetti seguano un iter sano di eventuale approvazione.

Quindi invitiamo il Modena calcio e i suoi rappresentati a parlare con i consiglieri nei luoghi preposti a tali discussioni, così che le eventuali perplessità di alcuni siano sciolte. Noi siamo a disposizione, ma non voteremo progetti mai discussi o portati in discussione in commissione all’ultimo secondo”.

