Hockey, Serie A femminile e Serie C maschile: Scomed Bomporto a Cittadella e a Ferrara

BOMPORTO – Tra le fila degli Scomed Bomporto, quello in arrivo sarà un weekend di riposo per le squadre giovanili; impegnativo invece per prime squadre. La formazione femminile di Serie A, infatti, sarà in pista domenica 2 aprile a Cittadella (PD) contro CITTA’ DI BARI e TORRE PELICE. La compagine bomportese dovrà necessariamente sbloccare quella posizione che la vede arretrata in classifica generale.

A Ferrara, sempre domenica, sarà, invece, di scena il campionato maschile di Serie C , nell’ambito del quale i bomportesi incontreranno la squadra dei WARRIORS FERRARA. Gli Scomed, che attualmente ricoprono la terza posizione in classifica, proprio davanti ai Ferraresi, dovranno necessariamente battere la squadra locale per avvicinarsi ai CORSARI RICCIONE in seconda posizione dietro al WOLFPACK VERONA.

Programma partite:

CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE ( a Cittadella (PD)

Ore 10.00 SCOMED BOMPORTO – CITTABARI

Ore 12.30 SCOMED BOMPORTO – TORRE PELLICE

CAMPIONATO MASCHILE SERIE C ( A Ferrara )

ORE 16.30 WARRIORS FERRARA HOCKEY – SCOMECD BOMPORTO

La formazione femminile di serie A : Bianco, Cipriano, Faccini, Baba, Folli, Zippo, Zanella, Marchica, Gonni, Ceccanti, Tarantola e Bergamini .Portiere : Grosso, Allenatori Tarantola , Colazzo, Dirig. Bergamini.

La formazione maschile di serie C : DEL VILLANO-MASTRIA – SPATAFORA-ABDELMOTTI-SALA—GANZERLI-COLAZZO-GIANNATEMPO-CIPRIANO GIULIA-DRIZOSKI A -ASTOLFI-CORAZZARI -R.ORRU’-GROSSO-GANDOLFI FABIO AL. SALA

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto femminile Serie A e maschile Serie C

