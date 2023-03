L’esperienza post-sisma 2012 in Emilia fa scuola

L’esperienza della ricostruzione post sisma 2012 in Emilia fa scuola. Dopo le scosse del 20 e 29 maggio 2012 si adottarono percorsi, pratiche e soluzioni innovative per aumentare la sicurezza e soprattutto per recuperare e valorizzare il patrimonio architettonico. Queste buone prassi costituiscono un unicum in Italia e sono oggi a disposizione, anche attraverso il sistema universitario, della comunità tecnica e scientifica nazionale e internazionale.

L’esperienza di ricostruzione made in Emilia-Romagna sarà al centro della V edizione delle Giornate del Restauro e del patrimonio culturale che si sta svolgendo a Ferrara, dal 29 al 31 marzo 2023, a cura del Dipartimento di Architettura dell’Università estense.

Venerdì 31 marzo, a partire dalle ore 9.30, l’incontro, sia presenza che online, ‘Promuovere una migliore reazione dei servizi di emergenza transfrontalieri e della prevenzione aumentando il livello di sicurezza’ promosso nell’ambito del progetto Italia-Croazia Firespill, di cui l’Agenzia per la ricostruzione è partner, in convenzione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara. Aprono i lavori Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna ed Enrico Bracci, prorettore dell’Università degli Studi di Ferrara.

L’approfondimento scientifico è promosso dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara che ritorna, dopo gli anni difficili della pandemia, in presenza presso la sede di Palazzo Tassoni Estense (via Ghiara 36 a Ferrara). L’iniziativa è realizzata in coordinamento con ‘Restauro’, il salone internazionale dei beni culturali e ambientali che si terrà, sempre a Ferrara, dal 10 al 2 maggio 2023.

Progetto Italia-Croazia Firespill



Il Progetto “Firespill” (Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level) nasce dalla proposta e condivisione di temi prioritari per l’area di programma dalla quale sono emerse undici progettazioni strategiche per il partenariato istituzionale e scientifico dell’Interreg 5A. La Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Agenzia per la Ricostruzione, partecipa attivamente a tutti le fasi del progetto, con attività proprie e attività in collaborazione con gli altri partner italiani e croati.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: