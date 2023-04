Aimag, Ganzerli (Pd Mirandola): “Documento inaccettabile, dobbiamo tutti votare contro”

“Documento inaccettabile, dobbiamo tutti votare contro”. Il capogruppo dei democratici in Consiglio comunale Roberto Ganzerli invita i compagni di partito a riflettere. Quanto accaduto “consegna di fatto il controllo di Aimag ad hera”, spiega. Il riferimento è ì l’accordo sottoscritto mercoledì scorso dai Comuni soci, con l’astensione di San Prospero nonché di Camposanto e Borgo Mantovano (questi ultimi in regime di sospensione per le imminenti elezioni) che proroga al 30 giugno la sua scadenza. E’ più un documento politico che esecutivo – è stato spiegato – Il suo scopo è infatti quello di garantire la compattezza della maggioranza pubblica”. Ma per il Pd di Mirandola non è così.

Spiega Ganzerli:

Il documento votato per il rinnovo a breve termine del patto di sindacato Aimag è inaccettabile. È in contrasto con il voto dei consigli comunali e del consiglio dell’Unione e consegna di fatto il controllo di Aimag ad Hera. Non stupisce che lo abbia votato anche Mirandola come Lega nord la quale conosce solo il mestiere di attaccare il PD, ma nel merito ne azzecca poche. Noi voteremo contro senza se e senza ma e invitiamo gli altri gruppi del PD a fare altrettanto in tutti i Consigli.

