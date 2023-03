Aimag, Mirandola chiede la proroga del patto di sindacato

E’ la posizione espressa dall’assessore Roberto Lodi e dall’Amministrazione Comunale di Mirandola in merito alla questione Aimag.

Non si comprende – continua la nota stampa diffusa dall’Amministrazione comunale mirandolese – per quale ragione si dovrebbe porre in discussione l’assetto attuale di un’Azienda che fa parte del patrimonio storico del nostro territorio e che ne ha costantemente accompagnato lo sviluppo, per affidarsi a logiche che andrebbero a creare inaccettabili preoccupazioni sulla tenuta occupazionale di centinaia di posti di lavoro, così come per l’indotto di decine di aziende del territorio e, non ultimo, rischiando di andare a gravare sulle utenze di decine di migliaia di cittadini e realtà imprenditoriali.