Maxi truffa milionaria sulla compravendita di cavalli: a processo 29enne carpigiano

CARPI – Avrebbe acquistato cavalli pregiati da allevamenti olandesi e belgi allo scopo di rivenderli ad un prezzo maggiorato, ma non li avrebbe mai pagati.

Con questa accusa, ovvero truffa, come riporta la “Gazzetta di Modena” è finito a processo un 29enne carpigiano molto noto nel settore dell’ippica. Secondo l’accusa, il giovane si sarebbe fatto mandare dagli allevamenti situati all’estero cavalli pregiati, ma, al momento di pagare, avrebbe inviato ai proprietari ricevute di bonifici falsi, in realtà mai avvenuti. Intanto, però, il giovane carpigiano avrebbe rivenduto i cavalli ad un prezzo maggiorato, incassando i soldi provenienti da queste transazioni.

Il tutto per un giro truffaldino il cui valore totale, in termini economici, è sicuramente milionario e potrebbe aggirarsi sui 4-5 milioni di euro. Il processo a carico del giovane carpigiano è nato in seguito ad un’azione civile mossa da uno degli allevatori olandesi che non ha ancora ricevuto nessun pagamento per la cessione dei propri cavalli. In seguito all’azione civile dell’allevatore, è stato poi emesso un decreto ingiuntivo europeo. La difesa ha chiesto il rito abbreviato incondizionato.

