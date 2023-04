Porta una scacciacani ad una festa, poi si giustifica con la Polizia: “Una bravata”

MODENA – Nella tarda serata di sabato 1° aprile, la Polizia di Stato è intervenuta in via Canaletto Sud per una segnalazione riguardante quattro persone, di cui una armata di pistola, che, dopo essere scese da un’auto, accedevano ad un locale in cui si stava svolgendo una festa.

Le volanti, giunte immediatamente sul posto, hanno accertato che i giovani si erano già allontanati, per cui sono scattate le ricerche in zona del veicolo segnalato.

Gli agenti hanno individuato la persona segnalata in possesso di una pistola, che veniva identificata per un ragazzo italiano di 20 anni del posto il quale ha consegnato agli agenti una pistola scacciacani con annesso caricatore con 7 cartucce a salve, giustificando il proprio gesto come “una bravata”. La posizione degli autori è al vaglio delle autorità competenti.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: