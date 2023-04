Ruba sigarette elettroniche in tabaccheria, denunciato minorenne

MODENA – La Polizia di Stato, nella sera di sabato 1° aprile, ha denunciato in stato di libertà un minore italiano che vive in provincia per il reato di furto aggravato in esercizio pubblico poiché il giovane si era introdotto in una bar-tabaccheria in zona stazione e aveva rubato 4 sigarette elettroniche per poi darsi alla fuga dopo essere stato scoperto dal titolare.

Gli agenti hanno individuato e bloccato il minore, a poca distanza dall’esercizio pubblico, che all’atto del controllo risultava avere ancora in

tasca le sigarette appena rubate.

Accompagnato in Questura per accertamenti, il giovane è stato denunciato e affidato in quanto minore al genitore.

